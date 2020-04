[VIDEO] Indre-et-Loire : la Justice en partie paralysée par le confinement selon le Président du TGI de Tours

la Justice est-elle paralysée du fait du confinement lié à l'épidémie de coronavirus ? "oui et non" répond le Président du Tribunal de Grande Instance de Tours, Christophe Régnard. Le Palais de Justice est fermé depuis le 16 mars. Plus aucune audience n'a lieu.