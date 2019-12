VIDÉO - Inondations : Guiche a toujours les pieds dans l'eau

Guiche, France

Les images les plus impressionnantes des inondations de vendredi et samedi 14 décembre étaient peut-être à Bayonne. Mais les conséquences les plus graves seront certainement à l'intérieur, en zone rurale. Depuis vendredi, les quartiers bas de Guiche, en bord d'Adour sont devenus un immense lac de 200 hectares. L'eau ne s'évacue pas et isole totalement certaines maisons.

Un lac de plus de 200 hectares à Guiche © Radio France - Oihana Larzabal

Le village est habitué aux crues de la Bidouze mais d'habitude, elles ne durent pas plus de quelques heures, des clapets permettent l'écoulement des eaux. Sauf que cette fois, le niveau de la rivière reste tellement haut, qu'il est impossible d'évacuer quoi que ce soit. Il a fallu acheter justaucorps de pêcheur et canot pneumatique pour accéder à certaines maisons. Visite en vidéo.