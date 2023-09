VIDEO - Irles : les pompiers au secours d'un agneau tombé dans un puits

C'est dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux que le SDIS de la Somme annonce le sauvetage réussi. Les sapeurs-pompiers de la Somme sont intervenus ce lundi soir, à Irles, pour un agneau tombé dans un puits. L'intervention a été déclenchée dans la soirée, alors que l'animal se trouvait à plus de 10 mètres de profondeur.

Des pompiers spécialisés du SMPM, le secours en milieu périlleux et montagne, et du SAN, le secours animalier, ont pris en charge l'opération. Une quinzaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. "Nos agents sont formés pour faire la prévention animale, ce que l'on appelle l'effet miroir : savoir comprendre l'animal et faire comprendre qu'on est là pour son bien être et aussi pour le sortir de ce genre de situations", souligne le sergent-chef Jean Treguesser, le conseiller technique en secours animalier du SDIS 80.

Objectif : avoir formé 50 pompiers au secours animalier d'ici la fin de l'année

"On a toute une technique et une formation pour mener à bien cette mission d'extraction et de sauvetage et faire bien comprendre qu'on n'est pas là en tant que prédateur mais en tant que sauveteur. Le but est de sortir l'animal : on a du matériel d'extraction spécialisé dans ce type d'animaux et le sauveteur est formé pour pouvoir le sortir en toute sécurité", poursuit Jean Treguesser. L'agneau a été remonté sain et sauf et se porte bien.

Cette spécialisation en secours animalier a été lancée il y a un an et demi dans la Somme. Le SDIS80 souhaite avoir formé une cinquantaine de pompiers d'ici la fin de l'année 2023.