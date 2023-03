VIDÉO - Ivre, il percute plusieurs voitures sur le parking du Carrefour de Chambéry

Une voiture folle sur le parking du Carrefour. Lundi soir, vers 20h40, un jeune homme a été interpellé après avoir violemment percuté plusieurs véhicules en stationnement sur le parking du Carrefour Chambéry Bassens. Le conducteur a tenté de prendre la fuite, mais il a été rapidement interpellé par les policiers du commissariat de Chambéry. Contrôlé positif à l'alcool, avec un taux "largement au-dessus du seuil de 0,8g d'alcool par litre de sang", l'homme roulait également sans permis, et sous l'emprise de stupéfiants.

Trois véhicules touchés

La scène a été filmée par un témoin, un hockeyeur Québecquois. "Oh my God... mais qu'est-ce qu'il fait ?" peut-on entendre dans la vidéo. Le conducteur ivre, au volant de son Citroën Picasso, a d'abord tapé un premier véhicule en stationnement (une Opel Corsa), qui en a percuté un deuxième (une Audi A7), puis un troisième véhicule, ainsi qu'un plot en béton. Placé en garde à vue, l'homme a (logiquement) reconnu les faits et sera prochainement convoqué devant la justice. Au moins deux plaintes d'automobilistes ont été déposées.

"Tout le côté conducteur est défoncé, je suis dépitée"

"En sortant du magasin, j'ai vu un attroupement autour de ma voiture, et là je me suis rendu compte que ma voiture était totalement sinistrée, tout le côté conducteur est défoncé, je suis dépitée", témoigne Lucie, dont la voiture a été impactée. "C'est une Audi A7, on vient de l'acheter, elle a trois mois, elle est toute neuve, donc on est un peu sur les nerfs (...) aujourd'hui, on doit faire tous les papiers, on n'a pas que ça à faire, on travaille".

L'accident s'est produit peu après 20h30. - Automobiliste victime à France Bleu