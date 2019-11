VIDEO - J'ai été juré dans un procès d'assises

Charsat, Sainte-Feyre, France

Bernard Fauguet a par deux fois, été juré d'assises. Ce Creusois aujourd'hui à la retraite travaillait autrefois dans l'Aude. Son nom a été tiré au sort sur les listes électorales de sa commune, et il a été convoqué par la cour d'assises à Carcasonne pour siéger lors de deux procès. C'était en 1998, mais il n'a rien oublié de cette expérience peu commune. Ce lundi matin, il est venu nous raconter ses souvenirs au micro de France Bleu Creuse.

Lorsqu'il a été convoqué par la cour d'assises de l'Aude, Bernard Fauguet ignorait tout de la justice et de son fonctionnement. "Je n'avais jamais mis les pieds dans un tribunal, j'ai découvert un univers assez impressionnant, c'est un endroit très solennel". Le Creusois se souvient encore très bien de ce qu'il a ressenti. "On se retrouve seul avec soi-même, pour décider de l'avenir d'une personne". Va-t-on condamner un innocent ou laisser en liberté quelqu'un de coupable ? C'est une décision très difficile à prendre". Aujourd'hui, 21 ans plus tard, il raconte y penser encore. "C'est une expérience que je ne regrette pas, mais que je ne souhaiterai pas revivre", conclut-il.