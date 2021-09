VIDÉO - "J'ai failli y rester" : Gaétan, 18 ans victime d'un piège à VTT dans les Vosges

Une semaine après son accident de VTT, Gaétan Broda est encore sous le choc et en colère : "J'ai failli y rester", raconte le jeune homme de 18 ans. Le jeudi 16 septembre, lors d'une sortie en VTT dans la vallée de la Doller (Haut-Rhin), en pleine descente, en ligne droite, il ne parvient pas à éviter un piège installé sur le sentier, sous un tas de feuille.

Les pneus de son vélo crèvent, le vététiste termine sa course dans un arbre, inconscient. Il se réveille quarante minutes plus tard et parvient à joindre sa mère par téléphone. Deux heures plus tard, il est récupéré par les secours mais souffre de plusieurs traumatismes au crâne, au visage, des lésions au foie. Son équipement l'a sauvé, "mais tout s'est joué à quelques minutes", lui a dit le médecin.

Une planche à clous ou des barbelés

Plusieurs plaintes ont été déposées à la gendarmerie. Gaétan ne comprend pas pourquoi de tels pièges sont installés : "C'était sans doute une planche à clous ou des barbelés, la personne qui a fait ça était consciente des risques, c'était vraiment dans le but de faire mal (...) On est juste là pour profiter de la nature et du paysage, on a le même but que les marcheurs, cohabiter ce serait mieux !"

Depuis plusieurs semaines, en Alsace, le torchon brûle entre la communauté VTT des Vosges et les associations écologistes. Ces dernières estiment qu'il y a trop de VTT sur les sentiers forestiers.

