PHOTOS - "Je conseille à tout le monde de venir" : L'Hermione fait le plein de visiteurs au port de Bayonne

"Merveilleux", "grandiose", "fascinant" : les éloges ne manquent pas lorsque les visiteurs repartent de L'Hermione. La réplique de la frégate de La Fayette, en cale sèche dans le port de Bayonne à Anglet depuis le 16 septembre, a fait le plein de visiteurs pour ce week-end de la Toussaint, le premier ouvert à la visite. Rien que 900 billets pour des visites libres ou guidées ont été réservés pour la journée du samedi, indiquent les équipes de l'Hermione. Très peu de visites guidées restent disponibles jusqu'à mercredi prochain.

Les réservations de billets et informations pratiques sont à retrouver ici.

"Je conseille à tout le monde de venir, tout est impressionnant" se réjouit Marie-Pierre, à qui ont a offert le billet d'entrée pour son anniversaire. "Le bateau est tellement gigantesque, quand on est en bas on s'en rend pas compte. J'hésitais à venir au début, mais finalement je suis convaincue ! Si j'avais des sous c'est clair que j'irai faire un tour en mer avec !" rêve de son côté Christine, originaire de la région parisienne, et en vacances en famille au Pays Basque.

"J'ai pas le pied marin, alors j'adore visiter les bateaux lorsqu'ils sont en cale sèche comme ça ! L'histoire est fascinante, toute la partie technique, toutes ces corderies, le montage des voiles, l'entretien, c'est un truc de malade" s'émerveille Hélène qui vient de Tarnos

Beaucoup de monde attendaient pour pouvoir monter à bord de L'Hermione, victime de son succès. © Radio France - Mélanie Juvé

Des visites guidées sont possibles pour découvrir l'histoire de L'Hermione. © Radio France - Mélanie Juvé

Le mât de misaine sur L'Hermione. © Radio France - Mélanie Juvé