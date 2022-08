VIDÉO - "Je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir, c'est la fin, je vais mourir" témoigne un pompier gardois

Charlotte Debar, Philippe Gruvel, Julien Gonzalès et Julien Gaubert sont pompiers volontaires à la caserne de Vauvert. Et le 31 juillet dernier, lors de l'incendie d'Aubais qui a détruit 370 hectares, ils ont frôlé la mort alors qu'ils se trouvaient dans leur camion sur la D12 près de Gallargues-le-Montueux.

Il faut imaginer une épaisse fumée noire et un camion de pompiers bloqué sur un monticule de terre. Au volant, l'adjudant Philippe Gruvel. "J'ai essayé de faire plusieurs manœuvres mais impossible de reculer", se souvient-il. Soudain, la végétation s'embrase et un phénomène thermique se produit alors que le système de protection du camion avait été activé. "La température dans la cabine était insoutenable. Je n'avais jamais vu ça" précise t-il, les larmes aux yeux.

"Je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir, c'est la fin, je vais mourir." - Philippe Gruvel

Des brulures aux visages, au coude et aux mains

Le peur s'invite dans le camion. Des brûlures, des cris et Julien Gaubert, le chef d'agrès, installé à droite du conducteur, intervient. "Même si la procédure ne le prévoit pas, j'ai donné l'ordre à mes trois collègues de quitter la cabine" reconnait-il. Les quatre pompiers sortent alors du camion et s'échappent en courant à travers les flammes.

"Nous avons couru ensemble jusqu'à Gallargues pendant environ 800 mètres. Mon obsession était que nous restions unis." - Philippe Gruvel

Sa coéquipière, Charlotte Debar, n'a en revanche plus aucun souvenir. "J'ai un trou noir. Tout est bloqué dans ma mémoire" affirme cette mère de famille. Pris en charge par une cellule psychologique, les quatre pompiers veulent reprendre du service le plus vite possible.