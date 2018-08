"Je vais enfin pouvoir me défendre", réagit Elisabeth Bonjean. La maire de Dax est convoquée devant le tribunal correctionnel de Bayonne le 20 décembre prochain pour répondre aux soupçons de favoritisme pour l'attribution d'un marché public en 2012. Une information France Bleu Gascogne.

Dax, France

Elisabeth Bonjean sera à la barre des accusés le 20 décembre prochain au tribunal correctionnel de Bayonne. Elle sera jugée pour favoritisme et prise illégale d'intérêts. "Je suis soulagée de voir le bout du tunnel parce que je vais enfin pouvoir me défendre", explique la maire de Dax. En 2012, alors qu'elle était première adjointe, la société de conseil de sa sœur avait remporté un marché public pour l'office de tourisme de Dax. Une lettre anonyme avait été, par la suite, envoyée aux élus et avait lancé cette affaire de soupçon de favoritisme.

à lire La maire de Dax sera jugée le 20 décembre pour favoritisme et prise illégale d’intérêts

"Mettre fin à 2 ans de suspicions illégitimes"

La maire de Dax semble être très sereine face à ce procès qui s'annonce : "Ce sera enfin pour moi, publiquement, l'occasion de savoir ce qu'on me reproche d'une part et mettre fin à deux ans de fantasme".

La réaction complète d'Elisabeth Bonjean ici ↓