VIDEO - Jean-Philippe Nahon, DDSP du Gard : un commissariat à Pissevin "objectif majeur, et prioritaire

C'était ce vendredi matin la cérémonie d'installation du contrôleur général Jean-Philippe Nahon, en tant que Directeur Départemental de la Sécurité Publique, préfigurateur de la direction interdépartementale de la Police Nationale du Gard. En d'autres termes : le nouveau "patron" de la Police dans le Gard. A peine arrivé dans le Gard, l'actualité l'a très vite rattrapé : mort du jeune Fayed, 10 ans, dans la nuit du 21 au 22 août 2023 quartier Pissevin, dans la foulée la mort d'un jeune de 18 ans tué par balles toujours dans se secteur, des fusillades à répétition.. le tout, sur fond de trafic de drogue.

Des renforts policiers quartier Pissevin ont été organisés dans l'urgence. Mais cela reste une solution à court terme. Une autre piste envisagée est celle du retour d'un commissariat de police, au sein-même du quartier. Mais.. à quelle échéance ? C'est pour lui une priorité.

"Nous y travaillons. C'est un objectif que nous avons. il est important effectivement que la Police Nationale retrouve toute sa place dans le quartier Pissevin. C'est évidemment un objectif à moyen terme, qui ne peut pas être réalisé en seulement quelques jours, mais nous avons commencé à y travailler dès à présent. Il faudra que ce soir le plus rapide possible. Un moyen terme qui se mesure en quelques semaines. C'est notre objectif. Alors il y a un certain nombre de contraintes : logistiques, techniques, contraintes de procédure (..) c'est un sujet complexe, mais un objectif majeur, et prioritaire".

