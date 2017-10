VIDEO - L'affaire "des mariages chinois" de Tours rejugée en appel à Orléans ce mercredi

L'affaire dite "des mariages chinois" est à nouveau jugée en appel ce mercredi à Orléans. De 2008 à 2011, Tours a accueilli de nombreux couples de mariés chinois pour des "noces romantiques". Il y a deux ans, l'organisatrice de ces mariages fictifs Lise Han, a été condamnée ainsi que ses co-accusés.

De 2008 à 2011, la ville de Tours a organisé "les Noces romantiques en Touraine". Des couples chinois payaient 3.000 euros pour s'offrir un mariage fictif "à la française" et leur passage devant le maire de Tours. Mais ces noces de rêve ont vite tourné au cauchemar. Le scandale éclate en août 2011 après la publication par le Canard Enchaîné de copies de factures payées par la mairie de Tours à la société de Lise Han, l'organisatrice de ces simulacres de mariage.

Lise Han, l'ancienne collaboratrice du maire est mise en examen en janvier 2013 pour escroquerie. L'affaire éclabousse aussi le maire dont elle est la maîtresse et il se suicidera le 7 avril 2015, jour de l'ouverture du procès "des mariages chinois". En janvier 2016, Lise Han est condamnée à un an de prison ferme et 800.000 euros de dommages et intérêts. Les trois autres prévenus dont son mari sont également condamnés mais moins lourdement. Ils ont fait appel et le procès se tient ce mercredi 11 octobre à Orléans.

Un mélange des genres complètement illégal

Derrière cette opération commerciale aux juteuses retombées économiques, se cache un mélange des genres qui va conduire le parquet de Tours à ouvrir une enquête en 2011. Les factures publiées par le Canard Enchaîné mettent en lumière un conflit d'intérêt entre Lise Han, responsable des marchés publics pour "les mariages chinois" et la société Time qui remporte tous ces marchés depuis 2008.

Elle organise en tout plus de 200 mariages entre 2008 et 2011, appelées également "noces romantiques" : en clair pour 3.000 euros des couples chinois viennent célébrer un mariage fictif à la française devant le bel hôtel de ville, le tout célébré par le maire de Tours, avant une séance photo en bord de Loire et un banquet. Des balades en calèche avec visite des châteaux de la Loire sont aussi organisées.

Le 7 avril 2015, le jour de l'ouverture du procès des "mariages chinois", le maire de Tours met fin à ses jours. © AFP - Guillaume Souvant

Soyez sûrs que je n'ai jamais détourné un centime", écrit le maire de Tours dans sa lettre d'adieux

Egalement mis en examen, le sénateur-maire socialiste de Tours ne supporte pas l'idée de devoir s'expliquer devant la justice : "Je ne peux accepter d'être poursuivi pour une telle forfaiture, ni accepter la chasse aux politiques", écrit-il dans sa lettre d'adieux. On le retrouve mort le matin de l'ouverture du procès "des mariages chinois". Jean Germain explique qu'"il est des êtres, j'en suis, pour lesquels l'injustice et le déshonneur sont insupportables. Soyez sûrs que je n'ai jamais détourné un centime, que je ne me suis pas enrichi, que j'ai toujours œuvré pour ce que je pensais être le bonheur des Tourangeaux."

L'émotion est vive à Tours et une foule d'anonymes se rend aux obsèques de Jean Germain. Le procès est reporté en octobre 2015. Lise Han, qui a avoué au procès avoir été la maîtresse du maire, est alors condamnée pour escroquerie et détournement de fonds publics, à 30 mois de prison dont 12 mois fermes ainsi qu'à verser 800.000 euros de dommages et intérêts. François Lagière, ancien directeur de cabinet du maire de Tours, écope de 15 mois de prison avec sursis et d'une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant trois ans. Le directeur de l'Office du tourisme de l'agglomération de Tours, Jean-François Lemarchand, est condamné à 10 mois de prison avec sursis. Pour le mari de Lise Han, qui gérait la société Time, ce sera 5.000 euros d'amende avec l'interdiction de diriger une entreprise.

Les quatre prévenus ont fait appel de leur condamnation et sont donc rejugés en appel ce mercredi à Orléans pour "prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et escroquerie". L'audience doit débuter à 13h30.