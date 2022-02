VIDÉO - L'ancien footballeur stéphanois Kurt Zouma filmé en train de frapper son chat

La polémique enfle autour de Kurt Zouma. L'actuel défenseur de West Ham et ancien stéphanois a été filmé en train de mettre un coup pied et de gifler ses chats, dans un vidéo publiée lundi soir par le journal britannique The Sun. La Fondation Brigitte Bardot va porter plainte.

"Horrible", "scandaleux", "il faut le sanctionner". Les commentaires des internautes sont unanimes après la publication de cette vidéo choc lundi soir par le journal britannique The Sun. On y voit le footballeur Kurt Zouma, actuel défenseur du club de West Ham et ancien stéphanois, jeter un de ses chats par terre et lui mettre un coup de pied. Il cherche ensuite l'animal, visiblement très énervé. Quelques secondes plus tard dans la vidéo, Kurt Zouma frappe à nouveau un chat, qu'un de ses enfants vient de poser sur le plan de travail.

La fondation Brigitte Bardot demande la suspension de Zouma en Équipe de France

La réponse des internautes et des associations de défense des animaux ne s'est pas fait attendre. La Fondation Brigitte Bardot a dénoncé sur Twitter "ces actes de maltraitances avérés" et demandé à ce qu'ils soient "immédiatement condamnés par Didier Deschamps et Noël Le Graët", puisque Kurt Zouma évolue aussi en Équipe de France. "La FBB demande la suspension immédiate du joueur pour la saison et va porter plainte pour que ces actes de maltraitance ne restent pas impunis."

"Un incident isolé" selon Kurt Zouma

Kurt Zouma, qui a intégré le centre de formation de l'ASSE à 14 ans en 2009 et qui a évolué dans l'effectif pro entre 2011 et 2014, a bien essayé d'éteindre l'incendie en présentant ses excuses dans un communiqué publié par le journal The Sun, sans trop de succès. "Je veux dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par toute notre famille, et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus." De son côté, le club de West Ham assure traiter l'affaire en interne en ajoutant ne tolérer aucun cas de maltraitance animale.

En théorie, Kurt Zouma encourt jusqu'à cinq ans de prison, la législation britannique ayant été durcie en ce qui concerne les actes de maltraitances envers les animaux.