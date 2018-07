Caen, France

"Si quelqu'un a assisté à la scène, merci de me le dire" a écrit Marie Anne en postant la vidéo de l'agression subie par son frère et sa sœur sur le réseau social Facebook ce dimanche 15 juillet 2018. Dans cette vidéo filmée depuis l'étage d'un immeuble, on voit un groupe de personnes tabasser un jeune homme qui tombe sous les coups de pieds dont il est victime. Une jeune femme tente de retenir les agresseurs. La scène se passe rue du Moulin, dans le centre-ville de Caen._"Mon frère et ma sœur sont actuellement aux urgences"_a précisé Marie Anne dans son message. La vidéo a été vue plus de 145.000 fois ce lundi 16 juillet.

Dans un communiqué transmis en fin d'après-midi ce lundi, la préfecture du Calvados fait le bilan de la soirée de finale de la Coupe du monde de football. "Les forces de l'ordre ont procédé à de la surveillance de la voie publique durant toute la nuit. Aucun incident grave n'est à déplorer en lien avec les festivités à l'exception de la prise à partie de fonctionnaires de la police nationale à Honfleur" précisent les services de la préfecture.