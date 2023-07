VIDÉO - L'association L214 porte plainte contre le centre de transit de veaux de Couville

C'est une vidéo choc d'un peu plus de cinq minutes, fruit d'un travail de quatre mois à travers l'Europe. Ce lundi, l'association pour le bien-être animal L214 a publié son enquête filmée sur le "calvaire des veaux nourrissons exportés". Enquête réalisée avec d'autres collectifs ("Ethical Farming Ireland" et "Eyes on animals") sur le commerce des veaux laitiers âgés de quelques semaines depuis les marchés en Irlande jusqu'aux élevages d'engraissement aux Pays-Bas, en passant par le port de Cherbourg. Un chemin emprunté chaque année par quelque 150.000 petits veaux.

Exportation de veaux nourrissons : une enquêtrice raconte

Au départ, les animaux sont vendus aux enchères sur différents marchés en Irlande, notamment celui de Kilkenny. Le prix d'un veau nourrisson se situe aux environs de dix euros. Âgés d'une quinzaine de jours à un mois, ces bovins sont ensuite chargés dans des bétaillères à trois étages : chaque véhicule peut compter 300 veaux environ. Les animaux embarquent sur des ferries au port de Rosslare, en Irlande, direction la France.

L214 dénonce une violation de la réglementation européenne sur le transport de ces veaux. Elle impose qu'ils soient "nourris au bout de neuf heures si nécessaire et dans tous les cas après 19 heures de transport au maximum". Mais l'enquête montre que les animaux sont restés dans les camions sans être nourris pendant 27 à 40 heures. En conséquence, l'association pour le bien-être animal a décidé de porter plainte auprès de la commission européenne contres la France, l'Irlande et les Pays-Bas pour violation du règlement sur la protection des animaux pendant leur transport. Par ailleurs, elle dépose un recours en responsabilité contre l'État français pour carence de ses services vétérinaires.

Des veaux frappés à coups de rames

Le point de départ de cette enquête, c'est aussi des images tournées en caméra cachée au sein d'un des deux centres de transit basés dans le Cotentin, celui de Couville. C'est là que sont déchargés les animaux après leur transport maritime. "Les images montrent la violence avec laquelle sont manipulés les veaux : ils reçoivent de multiples coups de rames, certains sont tirés par les oreilles ou par la queue", explique l'association dans son communiqué. Deux eurodéputées, la française Caroline Roose et sa collègue néerlandaise Anja Hazekamp, ont pu visiter le centre de transit de Couville.

Les services vétérinaires de la préfecture de la Manche ont suspendu l'agrément du centre pendant huit jours après ce signalement. L214 demande la fin des longs transports de veaux non-sevrés. Ce lundi, elle a porté plainte auprès du procureur de la République de Cherbourg contre ce centre de Couville pour sévices graves et pour le délit de mauvais traitement exercé par un professionnel.