L'évasion a duré dix minutes tout au plus. Redoine Faïd s'est fait "la belle" dimanche en s'évadant de la prison de Réau (Seine-et-Marne). Sur ces images, on ne distingue que des silhouettes courir dans les allées de la prison et le bruit de l'hélicoptère utilisé.

Réau, France

Le passage est furtif et ne dure que quelques secondes. Une vidéo de l'évasion de Redoine Faïd, dimanche matin, a été postée sur un réseau social par un détenu de la prison puis republiée sur YouTube. Sur ces images, on distingue plusieurs personnes courir dans les allées de la prison de Réau (Seine-et-Marne), on entend le bruit d'un hélicoptère en station puis on le voit s'éloigner.