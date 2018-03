Limoges, France

L'hommage national au colonel Arnaud Beltrame a débuté ce mercredi par une cérémonie à 10h dans toutes les gendarmeries de France. A Limoges, plusieurs centaines de personnes se sont ainsi réunies à la caserne Jouan. Aux côtés de nombreux gendarmes et policiers, des vétérans de l'armée, des retraités des forces de l'ordre et quelques anonymes étaient présents, de même que le préfet, des élus et d'autres représentants des institutions du département. Tous ont tenu à saluer la mémoire de ce gendarme qui s'est substitué à une otage, lors de l'attaque d'un supermarché de Trèbes, dans l'Aude.

Après la mise en berne du drapeau tricolore, le général François Bonnavita, commandant de la gendarmerie de la Haute-Vienne, a prononcé quelques mots sous une fine bruine. Une minute de silence a ensuite été respectée, puis la sonnerie aux morts et le refrain de la Marseillaise ont retenti dans l'enceinte de la gendarmerie.