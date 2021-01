VIDÉO. L'importante rave party du Nouvel An se poursuit en Ille-et-Vilaine

La fête clandestine continue dans la petite commune de Lieuron, les sonos font vibrer les hangars. Les teufeurs sont décidés à poursuivre leur célébration de la nouvelle année, malgré le couvre-feu. Aucune évacuation par les forces de l'ordre n'est prévue pour l'instant. Ça semble de toute façon très compliqué, pour plusieurs raisons.

Beaucoup de monde sur place et un site délicat

D'abord parce qu'il y a encore beaucoup de teufeurs présents sur place. La plupart sont alcoolisés ou sous stupéfiants. Une évacuation avec des forces de l'ordre qui feraient face à des personnes dans cet état parait donc risquée. L'emplacement et la configuration du site sont aussi délicats. Les hangars désaffectés et le terrain principal, où sont garés la majorité des camions et des voitures, se trouvent juste en bordure de la voie express entre Rennes et Redon. On aperçoit d'ailleurs la rave en passant en voiture.

à lire aussi VIDÉO. Une rave réunit 2 500 personnes en Ille-et-Vilaine, une voiture de gendarmerie incendiée

Il y a également des maisons habitées à proximité du site. Et une seule petite route permet d'y accéder. Après les heurts de la première nuit, et la voiture de gendarmerie incendiée, les gendarmes se tiennent à bonne distance. Un hélicoptère a survolé plusieurs fois la zone vendredi. Les autorités font donc le choix, pour le moment, de laisser teufeurs poursuivre leur rave. Et elles tentent de faire de la prévention, notamment pour éviter un cluster géant. Très peu de fêtards portent un masque. La protection civile en distribue donc plusieurs milliers depuis vendredi après-midi.