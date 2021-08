VIDÉO – L'impressionnant sauvetage d'une septuagénaire d'un immeuble en flammes à Tarbes

C'est un sauvetage spectaculaire auquel ont assisté les passants à Tarbes hier en fin d'après-midi. Place Montaut, tout près de la Halle Marcadieu, un incendie s'est déclaré piégeant au 2e étage une femme de 74 ans. Elle n'a eu d'autre choix que de sortir par la fenêtre pour échapper aux flammes, et a trouvé, pour lui venir en aide, deux jeunes bigourdans, Dylan et Andy. Ce dernier (avec un bermuda bleu dans la vidéo) raconte pour France Bleu Béarn Bigorre comment il est venu à la rescousse de la septuagénaire.

Le sang froid de la septuagénaire et de ses deux sauveurs

"Ni une ni deux j'ai laissé la voiture au feu rouge et j'y suis allé, raconte tranquillement Andy, au lendemain de son acte de bravoure, avec un camarade que je ne connaissais pas, on a vu une gouttière, et on a escaladé pour s'approcher. La dame ne savait pas trop quoi faire et nous non plus, je me suis rendu compte que j'étais trop petit, alors pour qu'elle puisse descendre je lui ai dit de se servir de moi comme d'une échelle et se laisser glisser, c'est le compère qui l'a récupéré", poursuit Andy.

Les images tournées sur place par sa compagne montrent un impressionnant panache de fumée s'échappant de la fenêtre de la septuagénaire, et les flammes qui embrasent le toit de l'immeuble. "J'ai agi d'instinct, c'est une fois en bas qu'on réalise, avec les gens qui applaudissent et tout le reste, ce qui vient de se passer", assure le jeune homme, fier d'avoir eu ce geste héroïque.

Selon les informations dont dispose Andy, la femme transportée dans un premier temps à l'hôpital de Tarbes a ensuite été transférée à Toulouse, elle souffrait de graves brûlures.