Le procureur de Périgueux confirme le dépôt de plainte de l'abattoir de la Sobeval pour "injures et menaces de mort". Cela fait suite à des coups de fil malveillants au standard de l'entreprise. Ce jeudi, l'entreprise avait annoncé porter plainte pour diffamation contre l'association L214.

Vidéo L214 à la Sobeval : l'abattoir a porté plainte pour "injures et menaces de mort"

La Sobeval a porté plainte pour injures et menaces de mort

L'abattoir de la Sobeval a porté plainte pour "injures et menaces de mort" après des coups de téléphone malveillants au standard de l'entreprise, confirme le parquet de Périgueux. Ce dépôt de plainte intervient un jour après la publication d'une vidéo de L214, tournée sur le site de la Sobeval à Boulazac. L'association de protection des animaux met en avant notamment de mauvais étourdissements des veaux et des manquements à la réglementation lors des abattages Casher et Halall

Ce jeudi, la Sobeval avait déjà annoncé porter plainte pour diffamation contre l'association L214.