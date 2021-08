VIDÉO - La commune de Générac rend hommage au pilote Franck Chesneau, deux ans après sa mort

"On n'oubliera jamais ce 2 août, parce que _c'est_une date qui restera immuable sur le terrain généracois." Deux ans après la mort de Franck Chesneau, ce pilote de Tracker tué en intervenant sur l'incendie qui a ravagé 900 hectares dans la commune en août 2019, l'émotion est toujours là chez les habitants. "Chaque fois qu'on voit un Tracker passer, on pense à ce qui s'est passé il y a deux ans, confie le maire Frédéric Touzellier. Six cent pompiers, 100 gendarmes, 900 hectares brûlés et puis ce décès qui a traumatisé tout le monde. Cette période de sécheresse est toujours compliquée pour nous parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. On est toujours dans l'attente du mois de septembre pour que les pluies reviennent."

Pour la commune, il est donc normal de rendre hommage au pilote : "Tous les 2 août, nous serons là pour ce dépôt de gerbe."

"C'est important pour moi et les enfants"

Présents à cette cérémonie, Eva, l'épouse de Franck Chesneau et ses deux enfants. "C'est important qu'un hommage soit rendu à cette date à mon mari. Ca me fait chaud au cœur. C'est une sorte de reconnaissance de ne pas oublier. C'est important pour moi et mes deux enfants. Avant d'arriver, on est un peu nerveux et quand on y est, l'émotion revient, mais c'est de la belle émotion même si c'est compliqué et difficile. C'est ça qui m'a soutenue. Cet élan de solidarité. J'ai eu des messages merveilleux d'anonymes, c'est incroyable, incroyable. Quand je vois toutes ces personnes qui sont encore là pour lui, ça me fait chaud au cœur. Je les remercie d'ailleurs d'être là pour nous."

Parmi les personnes présentes dans le public, des habitants de Générac, mais également d'anciens pompiers rassemblés dans le club de moto international des "Red Knights". "Tous les ans, il y a des collègues à nous qui s'en vont, confie Richard Mourgue, président régional de ce moto-club. La moindre des choses, c'est d'être là."

"Ce genre de drame, on le gère collectivement"

Dans sa combinaison orange d'ancien pilote de Tracker, Patrick Calamia, désormais responsable des moyens opérationnels à la base de la Sécurité civile de Nîmes-Garons avait tenu lui aussi à être présent. "C'est toujours aussi important pour nous cette cérémonie, et on sera encore là l'année prochaine. En général, la saison des feux de forêt se passe bien. Le risque, on le gère dans sa tête et collectivement en parlant avec les gens qui font le même travail. Ca peut aider beaucoup plus que n'importe quelle psychothérapie. Ce genre de drame, on ne peut pas prévoir. Le feu de Générac a quand même été un très très gros feu, comme on n'en voit pas très souvent."

Eva Chesneau, l'épouse du pilote et ses deux enfants, aux côtés du maire de Générac, Frédéric Touzellier © Radio France - Sylvie Duchesne

D'anciens pompiers, membres du club de moto "The Red Knights" et Patrick Calamia de la Sécurité Civile étaient présents © Radio France - Sylvie Duchesne

