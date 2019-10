VIDEO- " La fin des travaux au Palais de Justice de Tours n'est pas prévue avant le printemps 2021"

Depuis plus d'un an, le Palais de justice est en chantier. Des travaux indispensables pour un bâtiment du XIXème siècle mais très contraignants pour le quotidien de la justice.

On un trou creusé dans la salle des pas perdus, deux salles d'audience en travaux. Certains de mes collègues doivent travailler dans la poussière et dans le bruit au quotidien. ça impacte aussi les audiences. ça fait plus d'un an que ça dure et c'est loin d'être fini car on nous annonce un an et demi de travaux supplémentaires avec de gros retards", Christophe Régnard