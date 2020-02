VIDEO - La fusillade à Nîmes sur fond de guerre de territoire et de trafic de drogue

Nîmes, France

C'est clairement la piste d'une guerre de territoire liée au trafic de drogue qui est privilégiée par la justice, après la nouvelle fusillade ce lundi dans le quartier Pissevin à Nîmes. Pour l'heure, le bilan est de 3 blessés, dont 1 grave, 1 homme touché au foie et immédiatement pris en charge au CHU. Le parquet et le maire de Nîmes ne cachent pas leurs inquiétudes de voir la situation dégénérer vers un modèle marseillais où la guerre des stups fait de nombreuses victimes.

Une réunion d'urgence en Préfecture

L'escalade de violence est indéniable. Le quartier Pissevin connaît depuis plusieurs mois des épisodes de plus en plus violents. En septembre dernier un adolescent avait été blessé par des tirs d'arme à feu dans le secteur de la galerie Richard Wagner. C'est exactement ici déjà que plusieurs rafales de kalachnikov ont été entendues le dimanche 26 janvier dernier. Et cette fois encore, les tirs ont eu lieu en plein cœur du quartier Pissevin.

Après l'arrestation et l'incarcération de plusieurs gros bonnets nîmois, d'autres bandes tenteraient actuellement de reprendre le contrôle de la drogue dans le quartier.

Depuis ce lundi soir, une nouvelle vidéo amateur tourne sur les réseaux sociaux. On y entend nettement plusieurs tirs.