La mairie d'Audincourt indignée après une agression filmée au lycée Mandela

C'est une vidéo de 22 secondes qui choque par sa violence. Une élève du lycée Nelson Mandela d'Audincourt, frappée par une camarade, devant d'autres élèves. La scène date de jeudi après-midi et circule depuis sur les réseaux sociaux. Le maire d'Audincourt condamne fermement une agression "d'une violence inouïe".

Une agression devenue virale

La vidéo en question montre une élève assise, la tête dans les mains, qui se fait tirer par les cheveux par une autre lycéenne. Elle la jette ensuite à terre et lui donne des coups de pieds, sous les rires et les encouragements d'autres élèves. A la sortie du lycée vendredi, cette vidéo était sur toutes les lèvres. Tout le monde l'a vue et tout le monde a son mot à dire.

Certains se disent choqués, d'autres tentent de justifier cet accès de violence par l'attitude de la victime en amont. Elle aurait insulté une amie de son agresseur, qui souffre d'un cancer, affirment certains élèves. Tous s'accordent à dire qu'il ne s'agit pas de harcèlement scolaire mais d'un cas isolé, ce que confirme le proviseur du lycée.

Le proviseur explique avoir pris les mesures qui s'imposent pour protéger la victime. L'auteure des coups a été renvoyée chez elle, et passera devant le conseil de discipline qui décidera d'une sanction. Elle n'avait jamais manifesté de comportement violent auparavant au sein de l'établissement.