VIDEO - La maman de Sarah lance un appel à témoin pour qu'on retrouve le meurtrier de sa fille

Thaïs, Ysma et Hassiba, la sœur, la maman et la tante de la victime

Il y a bientôt quatre mois que Sarah Limane a été retrouvée morte dans un appartement de La Petite Hollande à Montbéliard. Le soir des faits, le 18 juin dernier, un ami de l'agresseur présumé avait prévenu la police après que ce dernier l'ait appelé pour lui dire "qu'il avait tué sa femme".

Quatre mois plus tard, la maman de la jeune victime de 27 ans salue le travail des enquêteurs mais déplore l'absence d'avancées. "Alors que ce drame nous hante tous les jours, on est livré à nous-même". L'agresseur présumé, un homme de 41 ans est en fuite. Ysma Limane s'étonne qu'on ne retrouve pas sa trace.

Elle lance un appel sur France Bleu Belfort Montbéliard. "J'aimerais que le responsable de ce drame soit retrouvé rapidement et qu'il réponde de ses actes devant la justice, afin que ma fille repose en paix et que nous, sa famille, trouvions la paix également".

La famille a décide de diffuser la photo du suspect sur les réseaux sociaux pour tenter d'obtenir d'éventuels témoignages sur ce drame. "Les gens ont peur de parler. On les comprend. Mais s'ils peuvent nous apporter un petit coup de main, même de manière anonyme".

"Je n'ai ni haine, ni colère, mais une immense tristesse et un sentiment d'impunité". Copier

Ysma fait preuve d'une grande dignité, toute en retenue. "C'est ma religion qui m'aide à tenir. Je n'éprouve ni colère, ni haine, mais de la tristesse, de la détresse et un grand sentiment d'injustice". Hassiba, la tante de la victime, renchérit : "On souhaiterait que ça bouge, qu'il soit retrouvé. Ca va faire quatre mois de Sarah a été tuée, on a un sentiment d'impunité".

"Le fait qu'il soit retrouvé, ça pourra m'apaiser" Copier

Le parquet de Montbéliard explique que cette enquête n'est ni laissée de coté, ni oubliée."Tout est mis en œuvre pour retrouver le fugitif" indique Ariane Combarel, la procureure de Montbéliard. "Le temps de l'enquête est toujours trop long pour la famille. C'est compréhensible. Mais ce temps n'entame en rien notre détermination". L'enquête pour meurtre a été confiée en co-saisine au commissariat de Montbéliard et la police judiciaire de Besançon.