Pau, France

Le blocage des prisons se poursuit ce lundi avec des débrayages et des barrages devant plus de 120 établissements en France. A Pau les gardiens de prison bloquaient les accès depuis 6 h 30 mais ils ont été délogés par les forces de l'ordre à la demande du directeur de l'établissement.

La déception des surveillants de la maison d'arrêt de Pau

Les policiers de commissariat de Pau et les surveillants de la maison d'arrêt de Pau se fréquentent quotidiennement et se connaissent. Lors de ces empoignades, on voyait les sourires complices et aussi l’embarras réciproque.