VIDÉO - La prison de Rennes prépare le premier quartier de prise en charge de femmes radicalisées en Europe

Six détenues radicalisées vont être prises en charge à partir de septembre à la prison des femmes de Rennes. Le premier quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) dédié aux femmes en Europe proposera 29 places à terme. Les travaux ont pris du retard à cause de la crise sanitaire.

Les six cellules de 11 mètres carrés, dans un couloir étroit du centre pénitentiaire des femmes de Rennes, sont encore en travaux : le chantier a pris deux mois de retard à cause de la pénurie de matériaux liée à la crise sanitaire. Prévu initialement pour le mois de juillet, le premier quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) dédié aux femmes en Europe ouvrira en septembre. Six détenues radicalisées y seront accueillies, elles seront seize d'ici la fin de l'année. À terme, 29 places seront disponibles.

Six mois minimum, renouvelables plusieurs fois

"Ce sont des condamnées ou des prévenues pour des faits de terrorisme, détaille Véronique Sousset, la directrice du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Ces QPR ne doivent pas être des quartiers d'isolement améliorés : l'idée est de désengager de l'acte violent et d'éviter le risque de prosélytisme". Les détenues seront d'abord évaluées dans d'autres établissements de la région parisienne avant d'être intégrées à la prison des femmes pour six mois minimum, renouvelables plusieurs fois. "L'expérience a démontré dans les QPR pour les hommes qu'il faut à peu près 18 mois pour une prise en charge qui ait du sens", ajoute Véronique Sousset. Cinq détenues radicalisées sont déjà derrière les barreaux de la prison rennaise mais elles ne seront pas automatiquement transférées dans ce premier QPR pour femmes.

Les cellules de 11 mètres carrés comporteront une douche et des toilettes privatives. © Radio France - Maxime Glorieux

Le comité de pilotage s'est réuni pour la première fois en mars. Cet été, douze surveillantes ont été formées durant trois semaines afin d'accueillir au mieux ces détenues radicalisées. "Mon métier me permet cet engagement citoyen", lance la première surveillante. En parallèle de la question de la sécurité, le personnel a été sensibilisé à l'islam radical, avec des notions de géopolitique notamment. Le parquet national antiterroriste est intervenu lors de cette formation.

Des islamologues, psychologues, assistantes sociales...

Un officier et trois gradés seront affectés au dispositif, mais également des médiateurs de fait religieux afin de cerner le degré de radicalisation des détenues. "Il y aura des islamologues, des universitaires, parfois d'anciens aumoniers régionaux, des personnes qui ont un bagage particulièrement important, qui sont en capacité d'avoir une véritable conversation avec les détenues et qui maitrisent parfaitement les textes", indique Ismaël Righi-Belhouari, directeur pénitentiaire, adjoint au chef de la mission de lutte contre la radicalisation violente. Deux psychologues, deux éducateurs et une assistante de service social ont été affectés à ce QPR.

Le centre pénitentiaire des femmes à Rennes, le seul en France, compte 200 détenues, de 17 à 77 ans. Il a été créé en 1867. © Radio France - Maxime Glorieux

Les étages consacrés à cette unité inédite en France dans la seule prison exclusivement réservée aux femmes seront aménagés dans des couloirs déjà existants. Les détenues bénéficieront des douches et de toilettes privatives. Le but est de garantir "l'étanchéité" du quartier pour éviter tout risque de prosélytisme avec les 200 autres détenues du centre pénitentiaire. Mais les femmes radicalisées, au même titre que les autres, auront accès aux activités sportives et culturelles, à l'enseignement et aux parloirs. Deux places de nurserie seront proposées pour vivre avec son enfant de moins de 18 mois.