VIDÉO - Sécurité routière : le nouveau clip de prévention donne la parole aux gendarmes

"L'Annonce" : c'est le nom du clip mis en ligne ce lundi par la Sécurité routière, dans le cadre d'une nouvelle campagne de prévention. Dans cette vidéo, des gendarmes témoignent de l'annonce de la mort de la victime à ses proches. Un thème abordé pour la première fois.

Cinq minutes : voici la durée de "L'Annonce" ce clip mis en ligne ce lundi par la Sécurité routière et diffusé dès mercredi dans 974 salles de cinéma en France et à la télévision, jusqu'au 28 février. Dans cette vidéo, du réalisateur de documentaires oscarisé Jean-Xavier de Lestrade, quatre gendarmes d’Île-de-France témoignent face caméra de l'annonce du décès de la victime à ses proches. Sur fond de musique, à la fois triste et angoissante, ils se remémorent ces moments de "violences extrême".

C'est la première fois que le thème de l'annonce de la mort est abordé dans une campagne de prévention. La Sécurité routière dit avoir voulu "incarner l'onde de choc" provoquée par un accident mortel "sur les proches de la victime".

"Ce jour-là, je l'ai tuée"

"Je crois que le regard dit tout. En un millième de seconde, les gens comprennent", raconte l'un de ces gendarmes, les yeux perdus dans le vide. "Ce jour-là, je l'ai tuée, cette femme. Vous annoncez un drame à des gens qui vivaient normalement jusqu'au jour où tout s'arrête."

Nous avons besoin de tous les Français pour faire baisser le taux de mortalité sur les routes #Securiteroutiere — Bruno Le Roux (@BrunoLeRoux) February 13, 2017

La campagne a été présentée ce lundi par le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux. Volontairement "abrupt", le court-métrage "prolonge l'onde de choc de l'accident, pour faire comprendre que les protagonistes ne sont pas seulement ceux qui sont dans la voiture", rappelle le délégué général à la sécurité routière Emmanuel Barbe. "Je me suis beaucoup interrogé pour savoir s'il fallait des images d'accidents. Mais il est rapidement devenu évident que la parole elle-même, c'est ce qu'il y a de plus violent", précise le cinéaste Jean-Xavier de Lestrade.

L’annonce: 5 minutes pour montrer la déflagration que provoque un accident de la route sur l’entourage de la victime https://t.co/zS56OMha6Q — Sécurité routière (@RoutePlusSure) February 13, 2017

En 2016, la mortalité routière augmente pour la troisième année consécutive © Visactu

En janvier 2017, la mortalité routière a augmenté de 8,9% par rapport à janvier 2016, soit 257 personnes tuées sur les routes de France.