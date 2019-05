VIDÉO | La SNSM de Quiberon récupère un zodiac "fou"

Deux hommes ont été secourus au large de Quiberon dimanche. Éjectés de leur zodiac et récupérés par un plaisancier, ils sont sains et saufs. La SNSM a dû intervenir pour arrêter leur zodiac qui tournait sur lui-même à grande vitesse. Les images sont partagées sur Facebook.

Quiberon, France

La SNSM de Quiberon publie sur sa page Facebook les images de son intervention dimanche après-midi pour stopper un zodiac "fou" dont les deux occupants avaient été éjectés.

Les deux hommes de 60 ans ont pu être secourus mais récupérer leur bateau n'a pas été une mince affaire raconte la SNSM car le bateau tournait sur lui-même à une vitesse de 20 nœuds voire plus. "Après plusieurs tentatives infructueuses d'accostage pour envoyer un de nos équipiers à bord, nous n'avons pas pu le stopper étant donné la situation extrêmement dangereuse", peut-on lire sur Facebook.

"Nous avons donc décidé de traîner un long bout et de couper la route au zodiac afin que son hélice soit bloquée et donc arrête le moteur." L'opération a fini par fonctionner. Tout le monde est rentré sain et sauf.

La SNSM termine son post Facebook par ce rappel en lettres capitales "METTEZ VOTRE COUPE-CIRCUIT AU POIGNET EN MER".