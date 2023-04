VIDEO : la visite de Christian Estrosi perturbée par la CGT dans la halle de la Gare du Sud à Nice

Le rendez-vous était fixé ce jeudi 20 avril à 15 heures. La CGT en a décidé autrement et a souhaité discuter avec le maire plus tôt dans la matinée.

Les militants avaient pris connaissance de l'agenda de Christian Estrosi et de sa visite à la halle de la Gare du Sud en présence du repreneur. La CGT a voulu lui offrir un plat de résistance auquel le maire ne s'attendait pas.

Les manifestants étaient arrivés demi-heure avant le maire devant la halle, quartier Libération avec l'intention de discuter de l'avenir des contractuels de la Métropole et de la Ville. 600 postes de contractuels ne seraient pas reconduits en deux ans selon le syndicat "pour faire des économies au détriment des niçois" selon Hugues Jeffredo, secrétaire général de la CGT à la métropole Nice Cote d'Azur.

Le maire de Nice est arrivé par une autre entrée sans croiser les militants. La visite de chantier s'est passée tout de même sous leurs cris. Christian Estrosi les a entendu mais a refusé d'aller à leur rencontre, un entretien ayant été prévu en début de semaine, ce jeudi à 15 heures.

Cette attitude a contrarié d'autant plus les militants. Après une demi-heure de visite, le maire de Nice a d'abord répondu à quelques questions des journalistes sur le futur de la halle qui ouvrira avant la fin de l'été. Puis France Bleu Azur l'a interrogé sur ces personnes qui manifestaient : " Je suis là pour la promotion de ce lieu, pour parler de l'activité, du travail, de l'emploi, de l'attractivité de notre ville. Pas pour parler d'autres sujets. Je vous remercie."

"Et il s'enfuit le Estrosi" chante les militants

Christian Estrosi va ensuite quitter la halle mais là aussi pour des raisons de sécurité il n'est pas passé par l'entrée principale mais par une porte sur le côté du bâtiment. Des manifestants tentent alors de l'interpeller. Le maire de Nice retourne dans sa voiture sous escorte policière. Les militants chantent alors : "Et il s'enfuit, et il s'enfuit le Estrosi".

Christelle est militante à la Cgt : "Mr Estrosi a peur de nous, Cricri a peur, ..., je ne comprends pas si il est serein sur le sujet pourquoi il part?"

Les niçois sont des victimes de cette politique selon la CGT

Hugues Jeffredo, secrétaire général de la CGT à la Métropole Nice Côte d'Azur estime que "les services sont déjà débordés. Nous allons avoir encore moins de personne : 400 postes l'an dernier n'ont pas été reconduits, Maintenant on nous parle de 200 postes en plus cette année qui partiraient de nouveau. On ne peut pas fonctionner sans les agents. Il en faut derrière le téléphone, pour accueillir les enfants dans les crèches, pour nettoyer les rues... Cette situation se produit à la métropole mais aussi à la ville de Nice et au CCAS."