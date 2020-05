VIDEO - Landes : un petit avion survole les plages en rase-motte et affole les promeneurs

Ce lundi après-midi, un petit avion aurait survolé les plages de la côte Sud landaise en rase-motte. Certains promeneurs témoignent d'avoir été mis en danger. Sur Facebook, les témoignages semblent indiquer que l'avion a été vu de Ondres jusqu'à Vielle-Saint-Girons.

"On était assis sur la plage et là on s'est écarté car on a vu un avion arriver au loin", explique Loïc, un Soustonnais que nous avons joint par téléphone. "Il était vachement bas, il est remonté un peu à notre niveau. Cela fait super peur. Heureusement qu'il n'y avait personne sur la plage de Soustons, c'est quand même inconscient de faire ça", poursuit le jeune homme.

Un autre témoin à qui nous avons parlé dit vouloir porter plainte dans le journée de ce mardi. Les gendarmes des Landes expliquent quant à eux ce mardi matin avoir lancé des vérifications pour tenter d'identifier cet avion.

Témoignage d'un internaute sur Facebook qui dit ce mardi matin avoir l'intention de porter plainte. - Capture d'écran

