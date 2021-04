VIDÉO - Laval : un agent d'entretien de Mayenne Habitat sauve un enfant et un chevreuil en quelques heures

Jean-Michel Ambrois est une sorte de héros modeste : ce mardi, il a sauvé un enfant d'environ deux ans à Laval, alors qu'il errait tout nu en couche dans le quartier de La Dacterie. Une demi-heure plus tard, cet agent d'entretien à Mayenne Habitat a également sauvé un chevreuil blessé rue de Bourgogne à Laval. "Ça marque à vie", sourit le quinquagénaire après ce double sauvetage.

Il est 14h30 environ ce mardi quand Jean-Michel Ambrois sort d'un bâtiment dont il s'occupe pour Mayenne Habitat. L'agent d'entretien de 59 ans aperçoit un petit garçon de "deux ans environ", "tout nu, juste en couche" et "désorienté" qui se dirige vers un feu rouge au niveau du boulevard des Trappistines. "Je ne me suis pas précipité. Je croyais que les parents allaient intervenir et _au bout de 30 secondes, j'ai vu que l'enfant était en danger_. Donc j'ai réagi comme tout citoyen pouvait faire", retrace Jean-Michel Ambrois, d'un ton modeste. Le quinquagénaire a peur que l'enfant "traverse la route" et qu'une "voiture le percute".

L'agent d'entretien se met alors à lui faire des "signes de la main", "comme si c'était ses parents". Le petit garçon vient tranquillement vers lui et il le prend par la main. Un couple de personnes âgées intervient également et couvre l'enfant d'un châle pour ne pas qu'il ait froid.

Jean-Michel Ambrois appelle la police nationale puis la police municipale qui intervient rapidement, une demi-heure après. Le petit garçon est alors emmené au commissariat. Selon cet agent de Mayenne Habitat, les parents se sont manifestés auprès de la police, vers 17h30. "La police est passée dans le quartier de La Dacterie avec la photo de l'enfant pour que les parents réagissent", décrit Jean-Michel Ambrois.

Massage cardiaque à un chevreuil

L'histoire ne s'arrête pas là puisqu'une demi-heure après avoir sauvé l'enfant, Jean-Michel Ambrois tombe nez-à-nez avec un chevreuil blessé rue de Bourgogne à Laval. "Je pense qu'il a été percuté par une voiture le matin de bonne heure", affirme-t-il. L'agent d'entretien de Mayenne Habitat rappelle la police nationale qui intervient et met le chevreuil, "sur le côté du boulevard" pour éviter que les voitures le percutent. La fourrière intervient à son tour et pose une sangle au niveau du cou du chevreuil pour l'emmener dans un service vétérinaire. "Ils l'ont trop serré à la gorge et le chevreuil allait mourir", précise Jean-Michel Ambrois. Il décide d'intervenir pour lui "faire un massage cardiaque pendant deux minutes". Le chevreuil "revient à la vie", puis "ils l'ont remis dans la cage". Une journée que Jean-Michel Ambrois n'est pas près d'oublier ...