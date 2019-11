VIDÉO - Le clip des Bleu(e)s contre le harcèlement scolaire

A l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire ce jeudi, quatre joueurs et joueuses de l'équipe de France de football - Olivier Giroud, N'Golo Kanté, Eugénie Le Sommer et Amel Majri - se mobilisent dans un un clip vidéo pour lutter contre ce fléau.

"Le harcèlement scolaire, quand on n'est pas la cible, on est la solution". C'est le slogan porté par Olivier Giroud, N'Golo Kanté, Eugénie Le Sommer et Amel Majri - quatre personnalités de l’équipe de France de football - qui se mobilisent dans un clip dévoilé ce jeudi à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire.

"Je sais que ce n'est pas facile de jouer les héros"

Dans cette vidéo de 55 secondes à l'ambiance sombre, le milieu de terrain N'Golo Kanté prend la parole : "Je sais que ce n'est pas facile de s'interposer, de l'ouvrir, de jouer les héros, mais on peut tous agir".

Une initiative de Positive Football, en liaison avec le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre de la campagne Players For Society.