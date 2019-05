VIDÉO - Le deuxième live de Whitney Marin, la petite Viganaise, à The voice ce samedi

Tous, ils seront tous devant leur téléviseur ce samedi soir du côté du Vigan, un village de 3.890 habitants niché dans les Cévennes. Le deuxième live pour Whitney Marin à The Voice. On croise les doigts avec eux.

Un samedi soir devant la télévision ce samedi et rien d'autre. Tout un village qui assiste au quart de finale de The Voice sur TF1, le télé-crochet new look présenté par Nikos Alliagas. Coachée par Mika, la jeune Viganaise bourrée de talent Whitney Marin qui se frotte au deuxième live de l'émission.

Tous avec Whitney Marin

Whitney, étudiante en deuxième année de droit, chante depuis la maternelle. Sauvée par le public précédemment, la jeune fille âgée de 20 ans, espère poursuivre l'aventure. Son village aussi.