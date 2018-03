C'est l'une des premières villes du Gard a avoir rendu hommage aux victimes de l'attentat de Carcassonne et Trèbes. Le Grau-du-Roi a respecté une minute de silence ce lundi midi devant la mairie. Un moment chargé en émotion, d'autant que le père d'Arnaud Beltrame vivait dans la cité balnéaire.

Le Grau-du-Roi, France

Une minute de silence, des têtes baissées et des pensées pour les victimes de l'attentat de Carcassonne et Trèbes !

Le Grau-du-Roi a rendu hommage ce matin aux 4 victimes de l'attaque à l'initiative du maire de la ville Robert Crauste. Des centaines de Graulens, d'élus et de policiers municipaux et gendarmes. Des policiers municipaux et des gendarmes qui ont tenu à figurer ensemble sur le même rang pour montrer l'unité des forces de l'ordre face à cette épreuve.

La foule se rassemble © Radio France - Fabien FOUREL

Une minute de silence a été observée par l'ensemble de la foule après le discours de Robert Crauste et celui du commandant de compagnie de gendarmerie de Vauvert.

Hommage à Arnaud #Beltrame au #Grau-du-Roi ! Gendarmes et Policiers municipaux sur le même rang et au garde à vous pic.twitter.com/2Idd3QWYaM — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) March 26, 2018

Patrice Roux de la police municipale du Grau-du-Roi Copier