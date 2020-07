VIDÉO - Incendie de Générargues : le jour d'après

Feu circonscrit à Générargues (Gard) ce lundi mais du travail encore toute la journée pour quelques 150 sapeurs pompiers engagés au sol. La noria des moyens aériens a été remplacée par une noria de véhicules et des femmes et des hommes qui ont travaillé toute la journée.

Une enquête ouverte pour découvrir l'origine du sinistre

On se montre très prudent quant à l'origine du sinistre qui a vu 20 hectares dévorés par les flammes. Le sinistre a débuté près de la Bambouseraie, qui n'a jamais été menacée ni évacué son public. Plusieurs "points d'éclosion" ont été repérés au bord de la voie emprunté par le train à vapeur des Cévennes.

Une explication qui ne satisfait pas le maire de Générargues, Thierry Jacot. Quelques années en arrière un sinistre, à la même période et au même endroit, s'était déclaré. "À chaque fois on incrimine le TVC, c'est un peu court", explique Thierry Jacot