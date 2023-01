VIDEO : Le maire de Muret fermement opposé à la troisième prison "un projet vraiment démesuré"

France Bleu Occitanie fait le choix d'évoquer les grands projets dont on va parler en 2023, comme le projet de la nouvelle prison de Muret, au sud de Toulouse. Notre invité de André Mandement, maire PS de Muret et président de Muret Agglo.

France Bleu Occitanie : Que pensez-vous de cette troisième prison. Vous ne voulez pas qu’elle voit le jour ?

Oui, mais je ne suis pas tout seul à le dire. Nous sommes très nombreux aujourd'hui à nous à nous retrouver autour de ce sujet qui est complexe, qui est problématique pour le territoire. A Muret, il y a déjà la prison de Muret historique. Et puis ça a été la prison de Seysses et de Muret puisqu'elle est juste à côté : des grands établissements pénitentiaires. Au départ, il s’agissait un établissement beaucoup moins important. On envisagé l'extension de l'une ou de l'autre prison. Et là c'est un projet vraiment démesuré qui est proposé pour venir s'installer.

On parle aujourd’hui de 600 places ?

Lorsque nous avions commencé à discuter il y a très longtemps, puisque c'était avec Manuel Valls. J'avais dit oui à Manuel Valls, lorsqu'il m'avait saisi. On projetait alors un établissement pénitentiaire qui était prévu de 180 places, soit une extension, soit un nouvel établissement.

Nous avions évoqué cela en conseil municipal 180 places sur à peu près un hectare et demi ou deux. Ce n’était pas un projet conséquent et donc on avait dit oui ?

Et puis, et là, c'est tout notre projet qui est proposé longtemps après. C'est un tout autre projet puisque il est fait référence à 615 places de 620 places, ce qui fera, on le sait tous, 800 places très très vite ? Un projet aussi sur 17 hectares et demi donc qui consomme beaucoup de foncier. 17 hectares et demi et c'est 18 terrains de foot, donc ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. C'est comme si mon voisin m'avait dit : « Est ce que tu es d'accord pour que j'installe un cabanon de jardin ? Moi, je dis oui. Et puis il me fait un immeuble de quatre étages ». On n’est plus du tout sur le même projet.

Vous me dites clairement pour la première fois sur France Bleu : « Je suis fermement opposé au projet. » ?

Ah oui, mais il n'y a pas que moi. Et ça fait longtemps puisque le conseil c’est positionné.

Il y a un peu d'enfumage installé par l'Etat, en particulier par le ministre. Lorsqu'il est venu à Muret. On a discuté pendant une minute et demie, pas plus, pas moins, mais très chaud. Et à partir de là, nous avons bien compris que l'Etat était déterminé à mener son projet. Nous avons délibéré au niveau du conseil municipal. Le conseil communautaire a également délibéré. Donc il y a le conseil municipal de la ville de Muret qui est contre le conseil communautaire, donc de la communauté d'agglomération de 17 000 habitants.

Le nouveau député aussi est contre ?

Oui le député Christophe Beck s’est positionné contre. Pareil pour le département, le Conseil départemental qui a dit non. Et Carole Delga, la présidente de la Région que j'ai eue hier au téléphone, est exactement sur ma position. Donc ce projet est trop important, déséquilibre un territoire et il ne peut pas être conduit tel que par l'Etat. Surtout avec le rouleau compresseur en marche tel qu'il a été mis en place par l'Etat.

Donc là, la bataille est engagée. Vous avez bon espoir de pouvoir la gagner ?

Nous avons déjà contesté auprès du Tribunal administratif il y a plus d'un an l'arrêté du préfet.

Cette troisième prison, ce serait une catastrophe pour vous ?

Oui, puisque rien n'est prévu pour l'accueil des familles qui viennent à côté de la prison. Rien n'est prévu, ne serait-ce que pour installer l'eau sur ce futur centre. Il n'y a pas non plus les réseaux. Il n'y a pas tout à l'égout, il n'y a rien.

Est-ce que la solution, ça peut être celle du sénateur du Comminges, d’installer cette prison du côté de Saint-Gaudens ?

Je ne suis pas comme certaines associations qui militent contre ce projet-là. Je ne suis pas contre l'enfermement, je pense qu'il doit être mesuré. Je pense que sur le fond, qu’une prison de 750 à 800 détenus, ce n'est pas la meilleure des solutions pour l'enfermement. C'est beaucoup plus humain, entre guillemets, d'avoir un petit centre à 180 ou 200 tel que c'était prévu pour les conditions de réinsertion. Parce que les prisonniers sortent, ils ne passent pas toute leur vie en prison et donc on a des conditions de vie qui ne sont pas tout à fait les mêmes.

Et est-ce que c’est une solution de déplacer le problème à Saint-Gaudens ?

Quand on regarde la carte des implantations des nouveaux centres, On va dire entre Orléans et puis les Pyrénées entre Bordeaux et à peu près Aix en Provence : il n’y a rien donc il y a sans doute un terme d'aménagement du territoire un autre site à trouver pour pouvoir poser un établissement pénitentiaire pour rééquilibrer un territoire. Qu'est-ce que serait un état, comment peut-t-il-être considéré par les citoyens, par les associations de riverains, les associations, la Ligue des droits de l'homme, les parlementaires, les élus locaux si on n’écoute pas le commissaire enquêteur qui a émis un avis négatif ? Qu'est-ce que serait un Etat qui ne respecte pas assez ses citoyens ?