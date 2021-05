VIDÉO - Le maire de Valence demande des policiers sur la durée pour "reprendre la main" dans les quartiers

Nicolas Daragon est inquiet et en colère. Le maire LR de Valence a été choqué par les images des affrontements armés vendredi soir dans le quartier Fontbarlettes. La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux tout le week-end. "C'est très difficile de voir à quel point des bandes de jeunes peuvent faire basculer la vie des gens qui habitent dans ces quartiers et qui n'aspirent qu'au calme" dit le maire ce lundi matin. Pour lui, l'Etat ne fait pas assez. "Quand on a 40 CRS qui viennent dans le quartier une soirée, on voit bien qu'on a un retour au calme. Le problème, c'est qu'on ne peut plus réagir ponctuellement. Tant qu'il n'y aura pas beaucoup de policiers sur le terrain, on ne reprendra pas la main définitivement".

La sécurité, c'est l'Etat

Le maire estime que la ville fait sa part pour ces quartiers du Plan et de Fontbarlettes qui comptent environ dix mille habitants. "Il y a deux Maisons Pour Tous, des éducateurs de prévention, un programme de rénovation urbaine où on a investi des millions d'euros et on va continuer à investir car il s'agit de ne pas abandonner les 99% d'habitants qui n'en peuvent plus et qui souffrent" poursuit le maire. "Mais il y a des sujets sur lesquels sans l'Etat on ne peut pas faire. La sécurité et la justice, c'est l'Etat."