VIDEO - Le nouveau dispositif estival de lutte contre les incendies des sapeurs-pompiers du Gard

Le risque incendie est très fort sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et en particulier dans le Gard. Avec près de 300.000 hectares de forêt et 66.000 de landes, le département du Gard est particulièrement exposé. Le SDIS du Gard a présenté ce mardi son dispositif estival de lutte contres les incendies, à Lirac. A souligner notamment : le renouvellement de l'hélicoptère bombardier d'eau (basé à St Geniès-de-Malgoires) appuyé dès le 15 Juillet par un second exemplaire. A lui seul, cet hélicoptère gère une centaine d'interventions chaque été.

