VIDEO - Le plus gros avion du monde, passé par l'aéroport de Châteauroux, détruit par l'armée russe

L'information peut sembler anodine quand on voit les centaines de milliers d'Ukrainiens qui fuient la guerre et la progression des soldats russes. Mais la guerre en Ukraine est déjà pleine de symboles. Et la destruction du plus gros avion du monde n'est pas un hasard. L'Antonov AN-225 a été visé par des frappes aériennes de l'armée russe, selon le groupe d'Etat Ukroboronprom. Et cette information a forcément un écho à Châteauroux puisque l'aéroport avait accueilli ce mastodonte des airs qui compte 32 roues et pèse 285 tonnes à vide.

La venue de cet Antonov avait souvent créé l'événement. Le 2 août 2020, des milliers de curieux s'étaient massés contre les grilles de l'aéroport de Châteauroux pour admirer l'atterrissage de cet avion hors-norme qui faisait une escale technique.

Il s'agit du seul exemplaire de cet avion dans le monde. Il avait été construit en 1988 et avait effectué son premier vol à l'époque. "Nous allons construire cet avion", a indiqué le pouvoir ukrainien sur les réseaux sociaux. Des travaux qui vont coûter plus de 3 milliards d'euros pendant cinq ans.