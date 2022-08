VIDÉO - Le préfet de l'Hérault veut "harceler les délinquants" et qualifie de "fous" les auteurs d'incendies

Quelque 160 CRS arrivent en renfort jusqu'à la fin de l'année à Montpellier et Béziers. Le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh, a fait de la lutte contre la délinquance et les trafics sa priorité de la rentrée. Il était l'invité du 6/9 ce lundi matin.

Il y a quelques jours, en annonçant l'arrivée à Montpellier et Béziers des renforts de police mobile (160 agents en tout qui seront répartis entre les deux villes) le préfet de l'Hérault a dit vouloir "nettoyer les rues et harceler les délinquants". On a donc évoqué ce lundi matin l'arrivée de ces renforts, mais aussi l'été un peu particulier qu'on vient de vivre : incendies, chaleur, sécheresse et les conséquences désormais sur notre avenir. Hugues Moutouh était l'invité du 6/9.