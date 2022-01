VIDEO - Le tablier de l'ancien pont de Provence démonté à Aigues-Mortes

Opération particulièrement spectaculaire ce mardi en début d'après midi à Aigues-Mortes. Le tablier de l'ancien pont de Provence a été déplacé par une immense grue. La structure métallique a été déposée sur la berge. Elle sera ensuite découpée en morceaux pour être évacuée par camion. Le pont, qui datait de la seconde guerre mondiale, avait été fragilisé au fil des années et il devait être détruit. Il sera remplacé dans six mois par un nouvel ouvrage. Le futur pont sera plus large et plus accessible aux piétons, aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite. Le montant des travaux de reconstruction de ce pont s'élève à un peu plus de deux millions d'euros, financés à 100% par le conseil départemental du Gard.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vous pouvez également voir une vidéo spectaculaire tournée grâce à un drone, vidéo réalisée par les services du Conseil Départemental du Gard.