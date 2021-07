VIDÉO - Le témoignage d'Aïna Kuric, députée de la Marne et victime d'inceste

"Plus de honte, plus de sentiment de culpabilité, ne plus jamais taire", ces mots sont ceux postés sur Twitter par Aïna Kuric. La députée (Agir) de la Marne a accordé un entretien à nos confrères de La Chaine Parlementaire, vendredi dernier, dans lequel l'élue reconnaît avoir été victime d'inceste durant son enfance : "J'ai été victime d'abus sexuels de la part de mon père, jusqu'à ce que nous ne vivions plus avec lui, jusqu'à mes 12 ans".

"Des années d'enfance volées", Aïna Kuric sur LCP.

C'est la première fois que la députée marnaise parle publiquement de ce drame, non sans émotion mais avec clarté et détermination pour que la honte et la peur changent de camp, "que la victime reste à sa place et le coupable à la sienne", dit Aïna Kuric, invitant toutes les victimes d'inceste à en parler. Elle aussi est passée par cette peur, restée longtemps silencieuse avant que son frère, devenu policier, soit au courant de l'horreur "15-20 ans plus tard".

"Il me prend par la main, m'emmène dans un commissariat et m'accompagne pour déposer plainte. Je ne l'aurais jamais fait s'il n'avait pas été là", témoigne l'élue. À 24 ans, elle raconte son histoire "pour la première fois et dans le détail à un policier que je ne connaissais pas".

"Je peux en parler aujourd'hui parce que le procès est passé", Aïna Kuric sur LCP.

Aïna Kuric révèle que son père a été jugé et condamné après six ans de procédure. "Il n'a plus le droit de nous approcher", complète la députée.

L''entretien complet réalisé par LCP avec Aïna Kuric est disponible ici.