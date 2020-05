Vidéo : le véliplanchiste rochelais Antoine Albeau a repris la mer au premier jour du déconfinement

C'est une vidéo de vingt-cinq secondes, mise en ligne dès lundi soir sur la page Facebook du véliplanchiste rochelais Antoine Albeau, le sportif français le plus titré, avec notamment vingt-cinq titres de champion du monde. "Tellement bon de retourner dans l'eau après sept semaines de verrouillage" dit le post. Et visiblement le sportif s'est régalé, affichant un large sourire, caméra à bout de perche, et soulignant au passage que "ça va vite". La Charente-Maritime était balayée de fortes rafales de vent ce lundi.

Sur sa page Facebook, où les abonnés d'Antoine Albeau saluent son style, le sportif précise tout de même être parti d'un port et non d'une des plages, toujours interdites au public.