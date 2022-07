VIDÉO - Les 23 sapeurs-pompiers du Nord-Pas-de-Calais sont rentrés de Gironde

Après plus de dix heures de route, les sapeurs-pompiers du Nord et du Pas-de-Calais partis aider leurs collègues en Gironde sont rentrés samedi 23 juillet. Ils ont réalisé huit jours d'intervention, soit près de 100 heures de garde.

Ils ont surveillé des points sensibles, apporté du soutien sanitaire et fait de la relève en forêt. Les 36 sapeurs-pompiers des Hauts-de-France partis en renfort pour lutter contre les incendies en Gironde, sont de retour ce samedi soir. Parmi eux, on retrouve 12 pompiers du Nord et 11 pompiers du Pas-de-Calais.

Le vent a tourné, et le feu est revenu vers nous...

Pendant huit jours, ils se sont relayés pour assurer 96 heures de garde. Comme beaucoup d'autres, le caporal Théo Vanneste, du centre d'intervention et de secours de Roubaix, a été agréablement surpris par l'accueil de ses collègues pompiers sur place, mais aussi des habitants et des élus locaux. "Certains maires dormaient dans les églises, sur le sol. Ils étaient là pour nous aider, c'était une très belle cohésion. Les gens auraient donné tout ce qu'ils avaient pour nous aider."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le capitaine Joachim Correa est l'un des deux seuls sapeurs-pompiers du Nord à être formé aux feux de forêt. Il est intervenu sur le front, à La Teste-de-Buch et à Landiras. "C'était une intervention immense. Lorsqu'on m'a confié le secteur des campings, le vent a tourné, et le feu est revenu sur nous avec une force incroyable et très, très rapidement. C'est la première fois que j'étais confronté à cette violence-là. J'ai été légèrement brûlé et la voiture un peu abîmée."

Parmi les souvenirs qui resteront gravés chez ce chef de commandement et chef du centre de Cambrai, "une dame qui nous serrait chacun notre tour dans ses bras parce que la maison qu'elle avait construite avec son mari, de leurs propres mains, se retrouvait épargnée". Certains sapeurs-pompiers s'apprêtent à reprendre dès lundi leurs gardes dans le Nord. Tous se disent prêts à repartir si besoin. Une nouvelle équipe pourrait être envoyée en Gironde, la décision doit être pris d'ici mardi.