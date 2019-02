VIDÉO : Les cloches de Saint-Chartres sont-elles trop bruyantes ?

Un habitant de la commune de Saint-Chartres a attaqué en justice la municipalité. Il déplore le volume sonore trop élevé des cloches de l'église. Le tribunal administratif devrait statuer prochainement sur une éventuelle condamnation de la mairie. La commune risque de devoir payer 16.000 euros de dommages et intérêts.

Plusieurs habitants manifestent aujourd'hui leur incompréhension face à cette action en justice. Pour Nicole, habitante de Saint Chartres, il s'agit d'un symbole, les sons du clocher font parti de son quotidien :

Le clocher n'est pas là depuis hier, tout le monde s'y fait baptiser, les enfants se marient ici, on a encore la possibilité de faire des enterrement, c'est la vie du village. Nicole, habitante de Saint Chartres

Les habitants ne comprennent pas que la procédure ait aujourd'hui lieu alors que cela fait des années que le volume sonore des cloches n'a pas changé :

La procédure du tribunal administratif pourrait mettre en demeure la municipalité de changer les cloches. La mairie se verrait également dans l'obligation de verser des dommages et intérêts. Le maire de la commune souligne l'importance de la somme demandée pour le budget de la commune qui ne compte que 116 habitants.

Ça peut dépasser les 40.000 euros avec les dommages et intérêts, les travaux et les frais de justice. Je ne sais pas comment on va faire.

Jean-Jacques Houillé, maire de Saint-Chartres