VIDÉO - Les deux palmiers de la place Montcalm à Nîmes réduits en poussière

Les racines de deux palmiers ont été réduites en poussière ce mercredi en début d'après-midi sur la place Montcalm dans le centre de Nîmes. Les arbres malades avaient déjà été abattus au cours des mois précédents. Ils étaient victimes du Paysandisia Archon, une petite larve de papillon qui se nourrit du cœur du palmier et qui finit par causer sa mort. Il ne reste plus désormais qu'un seul palmier sur cette place. À terme, les arbres seront remplacés par d'autres variétés plus résistantes et moins voraces en eau.

