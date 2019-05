VIDEO - Les gendarmes des Deux-Sèvres équipés d'un drone

Deux-Sèvres, France

Au décollage, il fait le bruit d'un essaim d'abeilles mais arrivé à 50 mètres de hauteur, on ne l'entend plus. Les gendarmes des Deux-Sèvres sont équipés d'un drone depuis quelques semaines. "C'est un outil supplémentaire qui nous permet d'avoir une vue différente de ce que l'on a l'habitude d'observer, une vue plus étendue", raconte Sébastien, l'un des gendarmes formés au pilotage dans le département.

Un drone baptisé "Aigle noir", en référence au nom d'un chef indien. Le vol inaugural s'est déroulé le 15 mars dernier. Depuis, il a servi à trois reprises dont ce vendredi, dans une opération de lutte contre les vols à la roulotte sur un parking de co-voiturage au rond-point de Montplaisir, sur la D743 entre Niort et Parthenay.

Les gendarmes des #DeuxSèvres sont désormais équipés d'un #drone pour les appuyer dans certaines de leurs missions pic.twitter.com/81rsCBPA03 — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) May 3, 2019

Cela va nous faciliter certaines tâches, par exemple lors de la recherche de personnes disparues", Sébastien, gendarme

L'utilisation du drone répond à une série de règles. Avant tout vol, il faut une autorisation du groupement des forces aériennes. Il ne peut pas aller à plus de 150 mètres d'altitude et à un kilomètre maximum du binôme qui le dirige, un télépilote et un chef de mission. En agglomération c'est même 100 mètres. Pas le droit non plus de survoler des personnes ou des voitures pour des raisons de sécurité, il faut être décalé.

Le drone peut photographier et filmer et les images peuvent servir lors de procédures. "Il peut être utilisé pour du maintien de l'ordre, dans le cadre de reconnaissance préalable en vue de l'interpellation d'auteurs de cambriolage ou d'homicide, pour la recherche de personnes disparues", liste le colonel Château, commandant du groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres. "Il n'a pas de caméra thermique comme un hélicoptère mais le drone a l'avantage d'une discrétion supérieure", poursuit le colonel.

Le drone de la gendarmerie des Deux-Sèvres a été baptisé "Aigle noir" © Radio France - Noémie Guillotin

Mais le drone a aussi ses contraintes, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. Ce modèle n'est pas étanche et il a une autonomie limitée. Trois gendarmes sont formés au pilotage dans les Deux-Sèvres. Objectif : en former trois autres rapidement.