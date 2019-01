VIDEO - "Les gendarmes ont peur" Jean-François Charrat porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens

Avant l'acte neuf des gilets jaunes, le capitaine Jean-François Charrat, porte-parole national de l'association "Gendarmes et Citoyens" était l'invité de France Bleu Azur Matin

"Les gendarmes ont peur avant chaque nouveau samedi de mobilisation". C'est le constat alarmant dressé par Jean-François Charrat. Le porte-parole national de l'association "Gendarmes et Citoyens" est catégorique : la violence de ces derniers jours dans les manifestations comme via les réseaux sociaux avec la diffusion des images de l'agression d'un gendarme par le boxeur Christophe Dettinger et la cagnotte en ligne en soutien à ce boxeur suscite beaucoup d'émotion au sein des troupes.

"Les gendarmes attendent le samedi sur le qui-vive et ont peur d’être désignés, mobilisés" Jean-François Charrat

Le capitaine est aussi inquiet, la tension et la fatigue cumulés pourrait provoqué des "actes de légitime défense" en réponse a de nouvelles agressions.

"J’appellerais pas ça une bavure, mais c'est la vie des forces de l'ordre qui est en jeu quand même [..] si on vient frapper, agresser les gendarmes, il faut pas s'attendre à ce que le gendarme tende la joue gauche" Jean-François Charrat

Le capitaine appelle au calme et il évoque aussi son sentiment au sujet de la cagnotte lancée pour aider le boxeur "c'est indigne" répond Jean-François Charrat.