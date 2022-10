VIDÉO - Des handi'chiens formés à Kunheim pour aider des témoins au tribunal

On les voit dans des vidéos en train de calmer des personnes en pleine crise d'angoisse, ou encore dans les tribunaux (au procès de l'accident à Millas récemment) pour soulager ceux qui témoignent. Les chiens d'assistance sont de plus en plus formés et présents pour accompagner nos vies dans les moments difficiles. L'un des cinq centres de formation de référence se situe à Kunheim dans le Haut-Rhin et éduque plus d'une centaine de chiens par an.

Une spécialisation en fonction du talent

Les chiens - le plus souvent des golden retriever et des labradors - sont envoyés dès l'âge de deux mois dans plusieurs familles d'accueil bénévole pour une première formation de dix-huit mois. "L'idée, c'est de leur apprendre petit à petit les gestes de base sur cette période, comme ramasser des objets, ouvrir des portes", résume Benoit Seewald le responsable du centre de formation de Kunheim.

Un tronc commun à tous les chiens avant une spécialisation. "Certains sont très sociaux, joueurs, ce sont eux qu'on va envoyer des établissements. D'autres ont des odorats très développés. On va donc plutôt les orienter vers la détection Covid par exemple", éclaire Seewald. Pokaa, un des golden retriever s'est même spécialisé dans une toute nouvelle filière : l'épilepsie. "Le chien, grâce à la sueur, va détecter une crise d'épilepsie, avant qu'elle n'arrive. Il va donc prévenir son bénéficiaire, qui va pouvoir se mettre en sécurité pour éviter une chute qui est souvent dangereuse", éclaire le responsable du centre de formation.

Il faut quand même qu'ils aient leur week-end

En plus de l'épilepsie, une nouvelle spécialisation commence à prendre de l'ampleur : l'assistance judiciaire. "Les chiens sont présents dans les commissariats et les tribunaux, pour aider les personnes qui ont vécu des moments traumatisants", développe Benoit Seewald.

Peu importe sa spécialisation, "les chiens ne font pas ça tous les jours, rassurez-vous", rigole Valérie Bertrand, une déléguée handi'chien . On affecte toujours à l'animal un bénéficiaire extérieur à l'établissement dans lequel il est envoyé afin qu'il ait lui aussi une vie de famille. "Il faut aussi qu'ils aient leur temps de pause et leur week-end", ajoute Valérie Bertrand.

Pour pouvoir continuer à former des chiens, l'association a besoin de recruter de nouveaux bénévoles, mais aussi de dons. Former un chien d'assistance coûte en moyenne 17 000€.