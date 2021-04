VIDÉO - Les images d'un drone après l'incendie de Oulches dans l'Indre

Ce dimanche, les sapeurs pompiers de l'Indre sont toujours sur place, à Oulches, après l'incendie qui a détruit une centaine d'hectares de végétation et sous-bois dans la nuit de vendredi à samedi. Un drone de la société Aérotech-Système à Châteauroux, a filmé les dégâts sur la zone.

Le front entre la zone incendiée et celle qui a été préservée

Ce dimanche, une vingtaine de sapeurs pompiers de l'Indre sont encore sur place à Oulches après l'incendie qui a détruit une centaine d'hectares de végétation et de sous-bois dans la nuit de vendredi à samedi. Les derniers soldats du feu sur place continuent de noyer les dernières fumerolles et souches au coeur du foyer. La phase de noyade des lisières elle, est maintenant terminée.

Au plus fort de cet incendie, le premier de l'année dans l'Indre, 130 sapeurs pompiers ont été mobilisés dont une quarantaine issus des autres départements de la région Centre-Val de Loire ou de la région Limousin (Creuse et Haute-Vienne). Grâce au travail de ces pompiers, aucune victime n'est à déplorer et aucune maison d'habitation n'a été touchée. Pour les aider dans leur mission, un drone de la société Aérotech-Système à Châteauroux a été utilisé. Voici les images réalisées après l'incendie.

Remerciements à la société Aérotech-Système et aux Sapeurs Pompiers de l'Indre.

Le feu a détruit une centaine d'hectares de végétation et sous-bois - Sapeurs Pompiers de l'Indre